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ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 14% годовых

Ведомости

Ожидания россиян относительно роста потребительских цен на ближайший год достигли отметки в 14% годовых. Об этом сообщили в Банке России.

К концу декабря 2024 г. этот показатель составлял 13,9%. Кроме того, оценка наблюдаемой населением инфляции в январе также увеличилась – до 16,4%. 

Эксперты подчеркивают, что у респондентов с накопленными средствами прогнозы почти не изменились, тогда как у граждан без сбережений ожидания заметно ухудшились.

Индекс потребительский настроений повысился. Оба его компонента – текущее состояние и ожидания участников опроса – продемонстрировали рост. Но доля респондентов, решающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, незначительно сократилась и составила 51,2%.

Ценовые ожидания предприятий по-прежнему высокие. Средний темп прироста отпускных цен, который компании планируют установить в течение ближайших трех месяцев, составляет 10,8% в годовом исчислении. 

«По прогнозу Банка России, денежно-кредитная политика обеспечит снижение инфляции к 4,0% в 2026 г. и ее стабилизацию на цели в дальнейшем», – пояснили в ЦБ. 

5 февраля ЦБ объяснил, почему официальная инфляция отличается от той, что ощущают люди. Дело в том, что население оценивает инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной статистики. Причина этого в целом ряде факторов: от разных потребительских корзин до субъективных ощущений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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