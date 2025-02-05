ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 14% годовых

5 февраля ЦБ объяснил, почему официальная инфляция отличается от той, что ощущают люди. Дело в том, что население оценивает инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной статистики. Причина этого в целом ряде факторов: от разных потребительских корзин до субъективных ощущений.