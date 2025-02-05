ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 14% годовых
Ожидания россиян относительно роста потребительских цен на ближайший год достигли отметки в 14% годовых. Об этом сообщили в Банке России.
К концу декабря 2024 г. этот показатель составлял 13,9%. Кроме того, оценка наблюдаемой населением инфляции в январе также увеличилась – до 16,4%.
Эксперты подчеркивают, что у респондентов с накопленными средствами прогнозы почти не изменились, тогда как у граждан без сбережений ожидания заметно ухудшились.
Индекс потребительский настроений повысился. Оба его компонента – текущее состояние и ожидания участников опроса – продемонстрировали рост. Но доля респондентов, решающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, незначительно сократилась и составила 51,2%.
Ценовые ожидания предприятий по-прежнему высокие. Средний темп прироста отпускных цен, который компании планируют установить в течение ближайших трех месяцев, составляет 10,8% в годовом исчислении.
«По прогнозу Банка России, денежно-кредитная политика обеспечит снижение инфляции к 4,0% в 2026 г. и ее стабилизацию на цели в дальнейшем», – пояснили в ЦБ.
5 февраля ЦБ объяснил, почему официальная инфляция отличается от той, что ощущают люди. Дело в том, что население оценивает инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной статистики. Причина этого в целом ряде факторов: от разных потребительских корзин до субъективных ощущений.