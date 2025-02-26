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ЦБ: индекс потребительских настроений увеличился в феврале

Ведомости

Индекс потребительских настроений увеличился, сообщил Центробанк. Ценовые ожидания предприятий заметно снизились впервые с I квартала 2024 г., но остаются повышенными.

Второй месяц подряд возросли оба входящих в индекс потребительских настроений субиндекса: оценки текущего состояния и ожидания участников опроса. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, почти не изменилась и составляла 51,4%.

Уровень ценовых ожиданий остается повышенным. В целом по экономике у предприятий – участников мониторинга Банка России высокими сохраняются оценки изменения издержек. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие три месяца, составил 7,1% в пересчете на год. Уровень ценовых ожиданий предприятий по-прежнему лидирует в розничной торговле – 42,9 пункта при среднем показателе всего хозяйства в 23,4 пункта.

Как напоминает ЦБ, в феврале медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте снизилась до 13,7%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет не изменилась и составляла 12,3%, и наблюдаемая населением годовая инфляция также осталась практически без изменений и была равна 16,5%. Также ЦБ напомнил прогноз о возвращении к уровню инфляции в 4% в 2026 г.

19 февраля ЦБ сообщил, что несмотря на снижение ожидаемого уровня ожидаемой инфляции среди россиян, наблюдаемый вырос с 16,4 до 16,5%. Исследование также выявило, что 64% респондентов не имеют сбережений, а 33% обладают финансовым запасом, способным поддержать их в случае потери основного дохода. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, составила 18,4% с ростом в 0,9% по отношению к предыдущему месяцу. При этом уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, значительно ниже – 13,6% (–1,8%).

Эксперты подчеркивали, что у респондентов с накопленными средствами прогнозы почти не изменились, тогда как у граждан без сбережений ожидания заметно ухудшились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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