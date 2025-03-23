Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в G20 в 2024 году
Россия по итогам прошлого года стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20, обогнав Бразилию и Турцию, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Первое место в списке заняла Индия, чья экономика выросла на 6,7% в 2024 г. Рост ВВП Китая и Индонезии достиг 5%, а Россия завершила год с результатом 4,1%, пишет «РИА Новости». В пятерку лидеров также вошли Бразилия с экономическим ростом 3,4% и Турция (3,2%). Спад экономики второй год подряд зафиксирован в Аргентине и Германии. По информации агентства, ВВП латиноамериканской страны сократился на 1,7%, а в ФРГ спад составил 0,2%.
ВВП России увеличился по итогам 2024 г. на 4,1%, что в четыре раза выше средних темпов роста экономики в странах G7, писало ранее в марте «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. Экономики G7 в среднем выросли на 1% против 1,1% годом ранее. В частности, ВВП США вырос на 2,8%, Канады – на 1,5%, Франции – на 1,1%, Великобритании – на 0,9%.
11 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%. Вице-премьер указал, что ВВП России с 2022 г. вырос в два раза: по итогам прошлого года в номинальном выражении показатель составил 200 трлн руб., в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 г. в планах выйти на уровень порядка 300 трлн руб., говорил Новак.