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Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в G20 в 2024 году

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Россия по итогам прошлого года стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20, обогнав Бразилию и Турцию, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Первое место в списке заняла Индия, чья экономика выросла на 6,7% в 2024 г. Рост ВВП Китая и Индонезии достиг 5%, а Россия завершила год с результатом 4,1%, пишет «РИА Новости». В пятерку лидеров также вошли Бразилия с экономическим ростом 3,4% и Турция (3,2%). Спад экономики второй год подряд зафиксирован в Аргентине и Германии. По информации агентства, ВВП латиноамериканской страны сократился на 1,7%, а в ФРГ спад составил 0,2%.

ВВП России увеличился по итогам 2024 г. на 4,1%, что в четыре раза выше средних темпов роста экономики в странах G7, писало ранее в марте «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. Экономики G7 в среднем выросли на 1% против 1,1% годом ранее. В частности, ВВП США вырос на 2,8%, Канады – на 1,5%, Франции – на 1,1%, Великобритании – на 0,9%.

11 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%. Вице-премьер указал, что ВВП России с 2022 г. вырос в два раза: по итогам прошлого года в номинальном выражении показатель составил 200 трлн руб., в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 г. в планах выйти на уровень порядка 300 трлн руб., говорил Новак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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