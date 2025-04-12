Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на модульные гостиницы

С 2025 г. в России начал действовать обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство», рассчитанный на шесть лет, писали «Ведомости». В него вошло пять федеральных проектов, среди которых «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». На него до 2030 г. государство планирует потратить 308 млрд руб., из которых 33,5 млрд руб. будут выделены в этом году. Федпроект предусматривает строительство 59 000 новых номеров.