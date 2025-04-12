Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на модульные гостиницы
Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025–2027 гг., решение позволит реализовать новые инвестиционные проекты и создать дополнительные места отдыха, сообщается на сайте кабмина.
Постановление, которое вносит изменения в государственную программу «Развитие туризма», премьер-министр Михаил Мишустин подписал 9 апреля. Поддержка предпринимателям будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», в бюджете на ближайшие три года на эти цели предусмотрено 15 млрд руб.
Средства направят на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Предполагается, что инвесторы на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере смогут использовать субсидии на возведение некапитальных строений незаводского производства, поскольку эти территории отдалены от центров производства модульных конструкций, а стоимость затрат на их доставку высокая.
В числе приоритетных направлений в правительстве назвали инвестпроекты в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, а также строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, которые проходят по дорогам М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Итоги конкурсного отбора проектов определит специальная комиссия, ее состав и положение утверждает Минэкономразвития, добавили в кабмине.
С 2025 г. в России начал действовать обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство», рассчитанный на шесть лет, писали «Ведомости». В него вошло пять федеральных проектов, среди которых «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». На него до 2030 г. государство планирует потратить 308 млрд руб., из которых 33,5 млрд руб. будут выделены в этом году. Федпроект предусматривает строительство 59 000 новых номеров.