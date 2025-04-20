Южная Корея отказалась «сопротивляться» пошлинам Трампа
Власти Южной Кореи не будут «сопротивляться» введенными в отношении Сеула пошлинам США в связи с «историческим долгом» страны перед Вашингтоном, заявил в интервью Financial Times (FT) и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су.
После Корейской войны, как отметил глава государства, США предоставили Сеулу «помощь, передачу технологий, инвестиции и гарантии безопасности». Хан заявил, что республика из чувства благодарности намерена вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поиске «решений, которые будут выигрышными для обеих сторон». Сеул не будет рассматривать действия США как «цель, против которой мы должны бороться», подчеркнул он. При этом Хан признал, что некоторые отрасли «могут пострадать от некоторых проблем» в результате переговоров, добавив, что либерализация торговли между двумя странами «повысит благосостояние корейского народа».
Южнокорейские чиновники были встревожены, когда в апреле Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин, пишет FT. Это произошло, несмотря на соглашение о свободной торговле, в соответствии с которым Южная Корея «фактически не взимает» тарифы с американских товаров.
В начале апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. 14 апреля Financial Times писала, что команда президента США пытается представить «хаос» с тарифами в качестве «генерального плана по созданию коалиции для борьбы с китайским меркантилизмом».