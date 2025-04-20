Южная Корея отказалась «сопротивляться» пошлинам Трампа

После Корейской войны, как отметил глава государства, США предоставили Сеулу «помощь, передачу технологий, инвестиции и гарантии безопасности». Хан заявил, что республика из чувства благодарности намерена вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поиске «решений, которые будут выигрышными для обеих сторон». Сеул не будет рассматривать действия США как «цель, против которой мы должны бороться», подчеркнул он. При этом Хан признал, что некоторые отрасли «могут пострадать от некоторых проблем» в результате переговоров, добавив, что либерализация торговли между двумя странами «повысит благосостояние корейского народа».