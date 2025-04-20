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/ Политика

Южная Корея отказалась «сопротивляться» пошлинам Трампа

Ведомости

Власти Южной Кореи не будут «сопротивляться» введенными в отношении Сеула пошлинам США в связи с «историческим долгом» страны перед Вашингтоном, заявил в интервью Financial Times (FT) и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су.

После Корейской войны, как отметил глава государства, США предоставили Сеулу «помощь, передачу технологий, инвестиции и гарантии безопасности». Хан заявил, что республика из чувства благодарности намерена вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поиске «решений, которые будут выигрышными для обеих сторон». Сеул не будет рассматривать действия США как «цель, против которой мы должны бороться», подчеркнул он. При этом Хан признал, что некоторые отрасли «могут пострадать от некоторых проблем» в результате переговоров, добавив, что либерализация торговли между двумя странами «повысит благосостояние корейского народа».

Южнокорейские чиновники были встревожены, когда в апреле Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин, пишет FT. Это произошло, несмотря на соглашение о свободной торговле, в соответствии с которым Южная Корея «фактически не взимает» тарифы с американских товаров.

В начале апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. 14 апреля Financial Times писала, что команда президента США пытается представить «хаос» с тарифами в качестве «генерального плана по созданию коалиции для борьбы с китайским меркантилизмом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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