В ФРП поступает 20-25 заявок на льготное финансирование еженедельно
Проекты по производству критически важной продукции еженедельно подают около 20-25 заявок в Фонд развития промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда Романа Петруцу.
В год количество заявок достигает более 1000, фонд одобряет более 350 из них. Критически важными проекты считаются потому, что помогают решить задачи импортозамещения в стране. Среди одобряемых продуктов – и микроэлектроника, и фармацевтика, и машиностроение. Последнее занимает «существенную долю» проектов фонда. Объем средств организации пока меньше, чем существующий спрос.
«Но мы с оптимизмом смотрим на возможности финансирования в этом году. В нашем распоряжении порядка 100 млрд руб.», – сообщил глава ФРП.