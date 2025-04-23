В ФРП поступает 20-25 заявок на льготное финансирование еженедельно

В год количество заявок достигает более 1000, фонд одобряет более 350 из них. Критически важными проекты считаются потому, что помогают решить задачи импортозамещения в стране. Среди одобряемых продуктов – и микроэлектроника, и фармацевтика, и машиностроение. Последнее занимает «существенную долю» проектов фонда. Объем средств организации пока меньше, чем существующий спрос.