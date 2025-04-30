Недельная инфляция в России составила 0,11%
Инфляция в РФ в период с 22 по 28 апреля составила 0,11%. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.
По сравнению с предыдущей неделей в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,18% в недельном выражении. Выросли цены на плодоовощную продукцию. Удешевление помидоров ускорилось до -3,7%, огурцов – до -6,7%, бананов – до -1,4% . В то же время темпы роста цен на картофель и морковь замедлились до 2,7%.
Что касается продуктов питания, темпы роста цен за неделю составили 0,2%. На отчетной неделе наблюдалось снижение цен на баранину (-0,4%), подсолнечное масло (-0,1%) и сахар (-0,1%). Также продолжилось удешевление риса и гречневой крупы. Ускорилось снижение цен на яйца, достигнув -2,2%. Цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 0,1%, а на сливочное масло – на 0,2%.
В сегменте непродовольственных товаров за указанный период отмечается почти нулевой рост цен (0,01%). Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы до -0,7%, также подешевели одежда и бытовая химия. Динамика цен на легковые автомобили составила 0,1%. На бензин темпы роста цен на уровне предыдущей недели (0,1%), а на дизельное топливо цены изменились на 0,2%.
В период с 22 по 28 апреля в сегменте наблюдаемых услуг зафиксирован рост цен на уровне 0,16% по сравнению с предыдущей неделей. Замедление темпов роста цен наблюдается на услуги гостиниц и санаторно-оздоровительные услуги, составляя 0,4%. Цены на бытовые услуги увеличились на 0,3%, а стоимость услуг по восстановлению зуба пломбой возросла на 0,5%.
25 апреля Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%, в 2026 г. регулятор по-прежнему ожидает возвращения к целевому уровню в 4%.