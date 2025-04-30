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Недельная инфляция в России составила 0,11%

Ведомости

Инфляция в РФ в период с 22 по 28 апреля составила 0,11%. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.

По сравнению с предыдущей неделей в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,18% в недельном выражении. Выросли цены на плодоовощную продукцию. Удешевление помидоров ускорилось до -3,7%, огурцов – до -6,7%, бананов – до -1,4% . В то же время темпы роста цен на картофель и морковь замедлились до 2,7%. 

Что касается продуктов питания, темпы роста цен за неделю составили 0,2%. На отчетной неделе наблюдалось снижение цен на баранину (-0,4%), подсолнечное масло (-0,1%) и сахар (-0,1%). Также продолжилось удешевление риса и гречневой крупы. Ускорилось снижение цен на яйца, достигнув -2,2%. Цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 0,1%, а на сливочное масло – на 0,2%. 

В сегменте непродовольственных товаров за указанный период отмечается почти нулевой рост цен (0,01%). Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы до -0,7%, также подешевели одежда и бытовая химия. Динамика цен на легковые автомобили составила 0,1%. На бензин темпы роста цен на уровне предыдущей недели (0,1%), а на дизельное топливо цены изменились на 0,2%. 

В период с 22 по 28 апреля в сегменте наблюдаемых услуг зафиксирован рост цен на уровне 0,16% по сравнению с предыдущей неделей. Замедление темпов роста цен наблюдается на услуги гостиниц и санаторно-оздоровительные услуги, составляя 0,4%. Цены на бытовые услуги увеличились на 0,3%, а стоимость услуг по восстановлению зуба пломбой возросла на 0,5%.

25 апреля Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%, в 2026 г. регулятор по-прежнему ожидает возвращения к целевому уровню в 4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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