Недельная инфляция в России составила 0,11%

По сравнению с предыдущей неделей в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,18% в недельном выражении. Выросли цены на плодоовощную продукцию. Удешевление помидоров ускорилось до -3,7%, огурцов – до -6,7%, бананов – до -1,4% . В то же время темпы роста цен на картофель и морковь замедлились до 2,7%.