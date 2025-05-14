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FT: ЕС может повысить пошлины на сельхозпродукцию Украины

Ведомости

ЕС намерен увеличить пошлины на украинские товары, в том числе сельскохозяйственную продукцию, с 6 июня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

FT отмечает, что такое решение «ударит по экономике Украины». Больше всего пострадает кукуруза, сахар, мед и птица. Возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы Украины примерно на 3,5 млрд евро в год, приводит газета подсчеты правительства страны. Пошлинами будут облагаться некоторые товары, ранее не находящиеся под ограничениями. Действующие тарифы увеличатся.

Еврокомиссия также находится в поиске переходных мер на случай, если переговоры с Украиной о новом торговом соглашении не будут завершены к 6 июня. Как сообщили источники FT, среди этих действий – разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт на время переговоров.

7 мая представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный режим на ввоз аграрной продукции с Украины, который был введен в июне 2022 г. в качестве ключевого элемента поддержки для страны. Отмена тарифов вызвала трудности у европейских фермеров, т.к. в странах увеличилась конкуренция. Несмотря на это, действие режима было продлено. В 2024-2025 гг. в некоторых странах Европы прошли протесты фермеров, для которых товары с Украины стали причиной существенных убытков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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