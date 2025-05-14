FT: ЕС может повысить пошлины на сельхозпродукцию Украины

7 мая представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный режим на ввоз аграрной продукции с Украины, который был введен в июне 2022 г. в качестве ключевого элемента поддержки для страны. Отмена тарифов вызвала трудности у европейских фермеров, т.к. в странах увеличилась конкуренция. Несмотря на это, действие режима было продлено. В 2024-2025 гг. в некоторых странах Европы прошли протесты фермеров, для которых товары с Украины стали причиной существенных убытков.