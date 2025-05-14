FT: ЕС может повысить пошлины на сельхозпродукцию Украины
ЕС намерен увеличить пошлины на украинские товары, в том числе сельскохозяйственную продукцию, с 6 июня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
FT отмечает, что такое решение «ударит по экономике Украины». Больше всего пострадает кукуруза, сахар, мед и птица. Возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы Украины примерно на 3,5 млрд евро в год, приводит газета подсчеты правительства страны. Пошлинами будут облагаться некоторые товары, ранее не находящиеся под ограничениями. Действующие тарифы увеличатся.
Еврокомиссия также находится в поиске переходных мер на случай, если переговоры с Украиной о новом торговом соглашении не будут завершены к 6 июня. Как сообщили источники FT, среди этих действий – разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт на время переговоров.
7 мая представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный режим на ввоз аграрной продукции с Украины, который был введен в июне 2022 г. в качестве ключевого элемента поддержки для страны. Отмена тарифов вызвала трудности у европейских фермеров, т.к. в странах увеличилась конкуренция. Несмотря на это, действие режима было продлено. В 2024-2025 гг. в некоторых странах Европы прошли протесты фермеров, для которых товары с Украины стали причиной существенных убытков.