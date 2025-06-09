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В Африке появится свое рейтинговое агентство

Его создают на фоне обвинений в предвзятости и непрозрачности в адрес «большой тройки»
Ведомости

Африканский союз, объединяющий 55 государств, решил создать собственное рейтинговое агентство. African Credit Rating Agency планирует начать деятельность к концу сентября, передает Bloomberg.

Как рассказал ведущий эксперт по кредитным рейтингам компаний Африканского механизма коллегиального обзора (APRM, структура Афросоюза) Мишек Мутиз, новое рейтинговое агентство опубликует первый отчет о суверенном рейтинге к концу 2025 г. или началу 2026 г. По его словам, в III квартале будет назначен главный исполнительный директор африканского агентства, список кандидатов уже составлен и рассматривается.

Bloomberg отмечает, что решение о запуске такого агентства было принято на фоне критики в адрес представителей «большой тройки» – Fitch Ratings, Moody's Ratings и S&P Global Ratings. Правительства стран Африки регулярно обвиняют их в предвзятости и непрозрачности. При помощи нового агентства страны континента намерены решить эту проблему, однако структуре еще предстоит убедить инвесторов в том, что ее оценки не будут чрезмерно положительными.

APRM на прошлой неделе поставил под сомнение понижение агентством Fitch рейтинга Африканского экспортно-импортного банка, заявив, что решение было ошибочным и отражает «непонимание архитектуры управления африканских финансовых институтов». Рейтинговая компания заявила, что все ее наднациональные оценки проводятся в соответствии с общедоступными рейтинговыми критериями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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