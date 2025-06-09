В Африке появится свое рейтинговое агентство

В Африке появится свое рейтинговое агентствоЕго создают на фоне обвинений в предвзятости и непрозрачности в адрес «большой тройки»
Африканский союз, объединяющий 55 государств, решил создать собственное рейтинговое агентство. African Credit Rating Agency планирует начать деятельность к концу сентября, передает Bloomberg.
Как рассказал ведущий эксперт по кредитным рейтингам компаний Африканского механизма коллегиального обзора (APRM, структура Афросоюза) Мишек Мутиз, новое рейтинговое агентство опубликует первый отчет о суверенном рейтинге к концу 2025 г. или началу 2026 г. По его словам, в III квартале будет назначен главный исполнительный директор африканского агентства, список кандидатов уже составлен и рассматривается.
Bloomberg отмечает, что решение о запуске такого агентства было принято на фоне критики в адрес представителей «большой тройки» – Fitch Ratings, Moody's Ratings и S&P Global Ratings. Правительства стран Африки регулярно обвиняют их в предвзятости и непрозрачности. При помощи нового агентства страны континента намерены решить эту проблему, однако структуре еще предстоит убедить инвесторов в том, что ее оценки не будут чрезмерно положительными.
APRM на прошлой неделе поставил под сомнение понижение агентством Fitch рейтинга Африканского экспортно-импортного банка, заявив, что решение было ошибочным и отражает «непонимание архитектуры управления африканских финансовых институтов». Рейтинговая компания заявила, что все ее наднациональные оценки проводятся в соответствии с общедоступными рейтинговыми критериями.