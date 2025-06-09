В Африке появится свое рейтинговое агентство

Bloomberg отмечает, что решение о запуске такого агентства было принято на фоне критики в адрес представителей «большой тройки» – Fitch Ratings, Moody's Ratings и S&P Global Ratings. Правительства стран Африки регулярно обвиняют их в предвзятости и непрозрачности. При помощи нового агентства страны континента намерены решить эту проблему, однако структуре еще предстоит убедить инвесторов в том, что ее оценки не будут чрезмерно положительными.