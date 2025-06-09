Песков связал укрепление рубля с прочностью экономики России
Укрепление рубля видно невооруженным взглядом, для этого не нужно быть экспертом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bank of America, который признал рубль самой укрепившейся в 2025 г. иностранной валютой.
«Валюта укрепляется. Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики экспортоориентированных есть определенные издержки в этой связи», – заявил представитель Кремля.
Но, по словам Пескова, главное, что это говорит о макроэкономической стабильности и запасе прочности российской экономики.
6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 20%. Председатель ЦБ на пресс-конференции подчеркнула, что сейчас регулятор имеет больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле.
«Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП)», – поясняла она.
Эксперты также поддерживают мнение о стабильности рубля. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что смягчение ДКП не должно вызвать резкого ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, поскольку ключевая ставка остается высокой и продолжит поддерживать российскую валюту.