Песков связал укрепление рубля с прочностью экономики России

Укрепление рубля видно невооруженным взглядом, для этого не нужно быть экспертом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bank of America, который признал рубль самой укрепившейся в 2025 г. иностранной валютой.