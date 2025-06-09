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Песков связал укрепление рубля с прочностью экономики России

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Укрепление рубля видно невооруженным взглядом, для этого не нужно быть экспертом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bank of America, который признал рубль самой укрепившейся в 2025 г. иностранной валютой.

«Валюта укрепляется. Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики экспортоориентированных есть определенные издержки в этой связи», – заявил представитель Кремля.

Но, по словам Пескова, главное, что это говорит о макроэкономической стабильности и запасе прочности российской экономики.

6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 20%. Председатель ЦБ на пресс-конференции подчеркнула, что сейчас регулятор имеет больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле.

«Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП)», – поясняла она.

Эксперты также поддерживают мнение о стабильности рубля. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что смягчение ДКП не должно вызвать резкого ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, поскольку ключевая ставка остается высокой и продолжит поддерживать российскую валюту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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