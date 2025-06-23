Дмитриев спрогнозировал рост цен на российские редкоземельные металлы

В ходе того же мероприятия Дмитриев заявил, что Россия достойно выстояла санкционное давление. Он отметил, что валовой национальный продукт вырос более чем на 4% в 2024 г. В то же время у многих стран Европы либо был нулевой рост, либо даже отрицательный. При том что долг как процент от ВВП в России составляет меньше 20%, в то время как в Европе в основном этот показатель равняется 100%, в США превышает 120%.