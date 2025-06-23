Дмитриев спрогнозировал рост цен на российские редкоземельные металлы
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в будущем цены на российские редкоземельные металлы будут расти. Ситуация, когда Китай контролирует 80% рынка редкоземельных металлов, не может продолжаться долго, добавил он. Об этом Дмитриев сообщил в студии Российского общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он также отметил открытость России к привлечению партнеров в этой сфере. По словам Дмитриева, сейчас РФ занимает четвертое место в мире по запасам редкоземельных металлов, а также в стране есть месторождения, на которых добыча таких полезных ископаемых является экономически оправданной.
«Мы знаем все наши ведущие месторождения, мы обсуждаем, что готовы туда привлекать международных партнеров», – заключил он.
В ходе того же мероприятия Дмитриев заявил, что Россия достойно выстояла санкционное давление. Он отметил, что валовой национальный продукт вырос более чем на 4% в 2024 г. В то же время у многих стран Европы либо был нулевой рост, либо даже отрицательный. При том что долг как процент от ВВП в России составляет меньше 20%, в то время как в Европе в основном этот показатель равняется 100%, в США превышает 120%.
Сейчас у РФПИ 65 совместных инвестиций с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал Дмитриев. Вместе с саудовскими партнерами – 45 проектов. Глава фонда отметил, что они бы не инвестировали вместе с РФ, если бы не видели, что эти инвестиции доходные, в хорошие компании и правильные регионы.
Глава Роснедр Олег Казанов сообщал в преддверии ПМЭФа, что Ловозерское и Томторское месторождения способны полностью обеспечить редкоземельными металлами не только Россию, но и весь мир. По его словам, в них сосредоточены 11 млн т из 28,5 млн российских запасов таких полезных ископаемых.