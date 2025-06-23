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Дмитриев спрогнозировал рост цен на российские редкоземельные металлы

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в будущем цены на российские редкоземельные металлы будут расти. Ситуация, когда Китай контролирует 80% рынка редкоземельных металлов, не может продолжаться долго, добавил он. Об этом Дмитриев сообщил в студии Российского общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также отметил открытость России к привлечению партнеров в этой сфере. По словам Дмитриева, сейчас РФ занимает четвертое место в мире по запасам редкоземельных металлов, а также в стране есть месторождения, на которых добыча таких полезных ископаемых является экономически оправданной.

«Мы знаем все наши ведущие месторождения, мы обсуждаем, что готовы туда привлекать международных партнеров», – заключил он.

В ходе того же мероприятия Дмитриев заявил, что Россия достойно выстояла санкционное давление. Он отметил, что валовой национальный продукт вырос более чем на 4% в 2024 г. В то же время у многих стран Европы либо был нулевой рост, либо даже отрицательный. При том что долг как процент от ВВП в России составляет меньше 20%, в то время как в Европе в основном этот показатель равняется 100%, в США превышает 120%.

Сейчас у РФПИ 65 совместных инвестиций с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал Дмитриев. Вместе с саудовскими партнерами – 45 проектов. Глава фонда отметил, что они бы не инвестировали вместе с РФ, если бы не видели, что эти инвестиции доходные, в хорошие компании и правильные регионы.

Глава Роснедр Олег Казанов сообщал в преддверии ПМЭФа, что Ловозерское и Томторское месторождения способны полностью обеспечить редкоземельными металлами не только Россию, но и весь мир. По его словам, в них сосредоточены 11 млн т из 28,5 млн российских запасов таких полезных ископаемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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