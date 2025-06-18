Роснедра: два российских месторождения могут обеспечить редкоземами весь мир

Глава Роснедр также добавил, что существуют участки нераспределенного фонда и объекты техногенного сырья, которые не учитываются в подтвержденных запасах. По его словам, Ловозерское месторождение обладает крупнейшим потенциалом, несмотря на бедные по качеству руды. Здесь работает Ловозерский горно-обогатительный комбинат, есть избыток электроэнергии. Добыча ведется исторически. Томторское месторождение разделено на несколько зон, включая самый крупный участок Буранный, аномально богатый рудами. Он подготовлен к разработке, но добыча пока не началась.