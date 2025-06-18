Роснедра: два российских месторождения могут обеспечить редкоземами весь мир
Из 28,5 млн т российских запасов РЗМ 11 млн сосредоточены в Ловозерском месторождении в Мурманской области (7 млн т) и Томторском в Якутии (4 млн т).
«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то что страну, но и мир полностью», – сказал Казанов.
Глава Роснедр также добавил, что существуют участки нераспределенного фонда и объекты техногенного сырья, которые не учитываются в подтвержденных запасах. По его словам, Ловозерское месторождение обладает крупнейшим потенциалом, несмотря на бедные по качеству руды. Здесь работает Ловозерский горно-обогатительный комбинат, есть избыток электроэнергии. Добыча ведется исторически. Томторское месторождение разделено на несколько зон, включая самый крупный участок Буранный, аномально богатый рудами. Он подготовлен к разработке, но добыча пока не началась.
22 мая Казанов заявлял, что Россия обеспечена запасами редких металлов на срок от 100 до 400 лет. По его словам, на этот период в РФ достаточно ниобия и тантала. Ключевой задачей по отношению к таким металлам глава Роснедр назвал выбор оптимальных сценариев освоения месторождений, а также разработку технологий.