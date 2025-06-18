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Роснедра: два российских месторождения могут обеспечить редкоземами весь мир

Ведомости

Ловозерское и Томторское месторождения способны полностью обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Из 28,5 млн т российских запасов РЗМ 11 млн сосредоточены в Ловозерском месторождении в Мурманской области (7 млн т) и Томторском в Якутии (4 млн т).

«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то что страну, но и мир полностью», – сказал Казанов.

Глава Роснедр также добавил, что существуют участки нераспределенного фонда и объекты техногенного сырья, которые не учитываются в подтвержденных запасах. По его словам, Ловозерское месторождение обладает крупнейшим потенциалом, несмотря на бедные по качеству руды. Здесь работает Ловозерский горно-обогатительный комбинат, есть избыток электроэнергии. Добыча ведется исторически. Томторское месторождение разделено на несколько зон, включая самый крупный участок Буранный, аномально богатый рудами. Он подготовлен к разработке, но добыча пока не началась.

22 мая Казанов заявлял, что Россия обеспечена запасами редких металлов на срок от 100 до 400 лет. По его словам, на этот период в РФ достаточно ниобия и тантала. Ключевой задачей по отношению к таким металлам глава Роснедр назвал выбор оптимальных сценариев освоения месторождений, а также разработку технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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