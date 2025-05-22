Глава Роснедр: Россия обеспечена редкими металлами на 100-400 лет
Россия обеспечена запасами редких металлов от 100 до 400 лет. Об этом заявил руководитель Роснедр Олег Казанов на Невском международном экологическом конгрессе. Его слова передает ТАСС.
В частности, он упомянул, что в РФ на этот срок достаточно ниобия и тантала. Казанов назвал главной задачей по отношению к таким металлам выбор оптимальных сценариев освоения месторождений, а также разработка технологий.
Он отметил, что в то же время в недрах России есть группы полезных ископаемых, которые недостаточно обеспечены имеющимися запасами. Среди них он назвал марганец, хром и уран. Казанов заверил, что ведомство ведет агрессивную георазведку по этим видам сырья. Для их добычи ведомство идет на опасные проекты, но, как считает глава Роснедр, этот риск оправдан.
Редкие металлы – группа из 40–50 (в зависимости от классификации) элементов. Согласно одной из классификаций, включает легкие (например, литий, бериллий), тугоплавкие (титан, молибден, вольфрам), рассеянные (галлий, рений), радиоактивные (уран, радий) и редкоземельные (иттрий, скандий, лантан и 14 лантаноидов) металлы. Они используются в атомной, машиностроительной, металлургической, стекольной, оборонной, химической промышленности. Редкоземельные металлы требуются для создания высокотехнологичных устройств, необходимы в производстве аккумуляторов, катализаторов, керамики, магнитов, мобильных телефонов, стекла.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 20 мая рассказал, что Москва и Вашингтон в Арктике смогли бы объединить усилия в области добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, а также цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Министр также обратил внимание на часто обсуждаемую возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, но предостерег от переоценки ее коммерческой привлекательности.