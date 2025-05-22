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Глава Роснедр: Россия обеспечена редкими металлами на 100-400 лет

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Россия обеспечена запасами редких металлов от 100 до 400 лет. Об этом заявил руководитель Роснедр Олег Казанов на Невском международном экологическом конгрессе. Его слова передает ТАСС.

В частности, он упомянул, что в РФ на этот срок достаточно ниобия и тантала. Казанов назвал главной задачей по отношению к таким металлам выбор оптимальных сценариев освоения месторождений, а также разработка технологий.

Он отметил, что в то же время в недрах России есть группы полезных ископаемых, которые недостаточно обеспечены имеющимися запасами. Среди них он назвал марганец, хром и уран. Казанов заверил, что ведомство ведет агрессивную георазведку по этим видам сырья. Для их добычи ведомство идет на опасные проекты, но, как считает глава Роснедр, этот риск оправдан.

Редкие металлы – группа из 40–50 (в зависимости от классификации) элементов. Согласно одной из классификаций, включает легкие (например, литий, бериллий), тугоплавкие (титан, молибден, вольфрам), рассеянные (галлий, рений), радиоактивные (уран, радий) и редкоземельные (иттрий, скандий, лантан и 14 лантаноидов) металлы. Они используются в атомной, машиностроительной, металлургической, стекольной, оборонной, химической промышленности. Редкоземельные металлы требуются для создания высокотехнологичных устройств, необходимы в производстве аккумуляторов, катализаторов, керамики, магнитов, мобильных телефонов, стекла.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 20 мая рассказал, что Москва и Вашингтон в Арктике смогли бы объединить усилия в области добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, а также цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Министр также обратил внимание на часто обсуждаемую возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, но предостерег от переоценки ее коммерческой привлекательности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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