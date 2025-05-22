Глава Роснедр: Россия обеспечена редкими металлами на 100-400 лет

Он отметил, что в то же время в недрах России есть группы полезных ископаемых, которые недостаточно обеспечены имеющимися запасами. Среди них он назвал марганец, хром и уран. Казанов заверил, что ведомство ведет агрессивную георазведку по этим видам сырья. Для их добычи ведомство идет на опасные проекты, но, как считает глава Роснедр, этот риск оправдан.