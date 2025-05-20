Глава Минвостокразвития рассказал о возможном сотрудничестве с США в Арктике

Министр также обратил внимание на часто обсуждаемую возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, но предостерег от переоценки ее коммерческой привлекательности. По его мнению, это стратегический товар, но далеко не весь инвестиционно прибыльный. Ведь на изделия иногда нужны считанные граммы, а чтобы их добыть, приходится ворочать миллион тонн руды. Поэтому это не всегда так выгодно, как добывать медь, золото или серебро.