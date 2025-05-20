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Глава Минвостокразвития рассказал о возможном сотрудничестве с США в Арктике

Ведомости

Москва и Вашингтон в Арктике смогли бы объединить усилия в области добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, а также цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Об этом рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Арктика, по его словам, – это крупнейшая в мире не введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Россия и США же являются ведущими игроками на мировом энергетическом рынке, поэтому у них есть значительный потенциал для совместных проектов.

Однако Чекунков подчеркнул, что при возобновлении сотрудничества важно учитывать конкурентную природу отношений между странами на тех же рынках. По его словам, нужно не повторять ошибок прошлого.

«Я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы были и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами», – сказал Чекунков.

Министр также обратил внимание на часто обсуждаемую возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, но предостерег от переоценки ее коммерческой привлекательности. По его мнению, это стратегический товар, но далеко не весь инвестиционно прибыльный. Ведь на изделия иногда нужны считанные граммы, а чтобы их добыть, приходится ворочать миллион тонн руды. Поэтому это не всегда так выгодно, как добывать медь, золото или серебро.

27 февраля стало известно, что Россия и США рассматривают Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщал изданию Politico, что в ходе переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии стороны обсуждали реализацию совместных энергетических проектов в Арктической зоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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