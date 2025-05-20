Глава Минвостокразвития рассказал о возможном сотрудничестве с США в Арктике
Арктика, по его словам, – это крупнейшая в мире не введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Россия и США же являются ведущими игроками на мировом энергетическом рынке, поэтому у них есть значительный потенциал для совместных проектов.
Однако Чекунков подчеркнул, что при возобновлении сотрудничества важно учитывать конкурентную природу отношений между странами на тех же рынках. По его словам, нужно не повторять ошибок прошлого.
«Я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы были и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами», – сказал Чекунков.
Министр также обратил внимание на часто обсуждаемую возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, но предостерег от переоценки ее коммерческой привлекательности. По его мнению, это стратегический товар, но далеко не весь инвестиционно прибыльный. Ведь на изделия иногда нужны считанные граммы, а чтобы их добыть, приходится ворочать миллион тонн руды. Поэтому это не всегда так выгодно, как добывать медь, золото или серебро.
27 февраля стало известно, что Россия и США рассматривают Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщал изданию Politico, что в ходе переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии стороны обсуждали реализацию совместных энергетических проектов в Арктической зоне.