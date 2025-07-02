СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании ратифицировал соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения на доходы и капитал, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
По соглашению, юридические и физические лица из РФ и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Документ содержит перечень налогов, а также список имущества и доходов, к которым применяется новое соглашение.
РФ и ОАЭ подписали межправительственное соглашение еще 17 февраля по итогам встречи министра финансов России Антона Силуанова и его коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Хади Аль-Хусэйни в рамках первого заседания российско-эмиратского финансового диалога.
В мае 2024 г. Россия подписала соглашение об избежании двойного налогообложения с Абхазией. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации этого документа, а также о ратификации нового СИДН с Малайзией.