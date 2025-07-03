Новак: объем торговли с дружественными странами превысил $550 млрд

Кроме того, в конце июня сообщалось, что в течение 2024 г. товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ увеличился почти на треть. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев тогда говорил, что основой российского экспорта в ОАЭ стали поставки зерновых. Он отметил, что РФ входит в число лидеров по миру, поставляющих товары этой категории.