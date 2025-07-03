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Новак: объем торговли с дружественными странами превысил $550 млрд

Ведомости

Взаимная торговля РФ с дружественными странами превысила $550 млрд. Ее доля увеличилась с 46% до 82% за три года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе стратегической сессии по развитию кадров для сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

«Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта, – около 75%», – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что на Россию приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса Белоруссии. Он подчеркнул, что РФ выступает в качестве главного экономического партнера республики. По его словам, объем торговли между странами обновил исторический максимум и превысил $50 млрд в 2024 г.

Кроме того, в конце июня сообщалось, что в течение 2024 г. товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ увеличился почти на треть. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев тогда говорил, что основой российского экспорта в ОАЭ стали поставки зерновых. Он отметил, что РФ входит в число лидеров по миру, поставляющих товары этой категории.

19 июня Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто сказал, что товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за I квартал 2025 г. Он напомнил, что в апреле профильные ведомства Индонезии и РФ подписали меморандум, который позволяет экспортировать российскую высококачественную животноводческую продукцию, соответствующую исламскому стандарту «Халяль», на рынки страны-партнера.

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