Рост реальных зарплат в России замедлился до 4,2% в мае

Кроме того, аналитики указали на 3,8%-ный рост зарплат в реальном выражении в течение первых пяти месяцев 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. В среднем в месяц работникам организаций начисляется заработная плата в размере 99 422 руб. Эта сумма, рассчитанная до вычета налогов и с учетом премий, увеличилась на 14,5% в сравнении в майским результатом 2024 г.