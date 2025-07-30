Рост реальных зарплат в России замедлился до 4,2% в мае
Рост реальных зарплат россиян в годовом выражении замедлился на 0,4 процентных пункта (п. п.) в мае, когда показатель достиг 4,2%. В апреле он был равен 4,6%, следует из данных Росстата.
Кроме того, аналитики указали на 3,8%-ный рост зарплат в реальном выражении в течение первых пяти месяцев 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. В среднем в месяц работникам организаций начисляется заработная плата в размере 99 422 руб. Эта сумма, рассчитанная до вычета налогов и с учетом премий, увеличилась на 14,5% в сравнении в майским результатом 2024 г.
29 июля зампред Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что замедление динамики зарплат населения, а также жесткость ДКП и ограничения Банка России «оказывают сдерживающее воздействие на спрос и, соответственно, на инфляцию». Он сообщил о понижении кредитной организацией прогноза уровня инфляции по итогам 2025 г. до 6,5–7,5% по сравнению с апрельской оценкой в 7,5–8,5%.