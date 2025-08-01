Канада заявила о намерении защищать промышленность после новых пошлин Трампа
Правительство Канады намерено действовать в защиту конкурентоспособности промышленности в стране и обеспечить рабочие места для граждан на фоне 35%-ных пошлин президента США Дональда Трампа на канадский импорт. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни в X.
«Сектора экономики, в том числе деревообрабатывающая промышленность, сталелитейная отрасль, алюминиевая и автомобильная промышленность, будут серьезно затронуты пошлинами и тарифами США», – написал премьер и добавил, что именно в этих отраслях государство будет поддерживать отечественное производство и расширять направления экспорта.
Об ответных пошлинах Карни не сказал, как и не конкретизировал, в чем будут заключаться меры поддержки для указанных секторов экономики. Премьер-министр также подчеркнул, что пошлины Трампа не затронули товары, о которых идет речь в трехстороннем договоре США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). Ответные меры Канада также направит на отрасли, где не распространяется его действие. По словам Карни, торговые переговоры Оттавы и Вашингтона будут продолжаться.
Канадский премьер также сказал, что обвинения Трампа, которые он использовал для введения пошлин, ложные. По мнению американского лидера, Канада не принимает мер для борьбы с контрабандой фентанила в США. Карни же отметил, что доля его страны в потоке фентанила в США достигает всего 1%, а правительство приняло беспрецедентные меры по укреплению границ с США для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.
С 1 августа Трамп повысил пошлины на товары из Канады с 25% до 35%. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку. Мэр Миссиссоги в канадской провинции Онтарио Кэролин Пэрриш, в свою очередь, заявила, что стране пора переходить на новые рынки, торгуя с Востоком и Западом, а также перерабатывать собственную нефть.