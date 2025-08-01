Канада заявила о намерении защищать промышленность после новых пошлин Трампа

Об ответных пошлинах Карни не сказал, как и не конкретизировал, в чем будут заключаться меры поддержки для указанных секторов экономики. Премьер-министр также подчеркнул, что пошлины Трампа не затронули товары, о которых идет речь в трехстороннем договоре США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). Ответные меры Канада также направит на отрасли, где не распространяется его действие. По словам Карни, торговые переговоры Оттавы и Вашингтона будут продолжаться.