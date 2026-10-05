Евро подешевел на 0,8% относительно доллара из-за Испании
Евро снизился в моменте на 0,8%, достигнув отметки в $1,1161. Bloomberg пишет, что валюта ослабла на фоне призыва премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов.
Минимум дня был достигнут ориентировочно в 7:15 мск. По состоянию на 13:29 мск евро на Forex торгуется по $1,1205. Разница с предыдущим днем составляет -0,41%.
Агентство пишет, что инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией на некоторых сегментах европейского рынка гособлигаций после резкого падения цен на прошлой неделе. Высокая долговая нагрузка основных стран еврозоны, таких как Франция, Италия и Бельгия, рассматривается как особая уязвимость в условиях растущих затрат на заимствования.
Глава отдела валютной стратегии G10 в ING Bank NV Крис Тернер заявил, что снижение курса евро по отношению к доллару и другим основным валютам «указывает на более высокую премию за риск при инвестировании в евро на фоне бюджетных проблем».
При этом инвесторы все больше беспокоятся из-за политической обстановки во Франции, где оппозиционные партии не хотят идти на компромисс с уходящей администрацией президента Эммануэля Макрона в преддверии выборов в следующем году.
Санчес на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета министров объявил о роспуске парламента и назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. По его словам, правительству необходимо обновить и расширить общественную поддержку, чтобы продолжить проведение реформ и сформировать в парламенте более широкое прогрессивное большинство. Премьер также признал, что властям не удалось выполнить все поставленные задачи, в частности в сфере борьбы с неравенством, развития государственных услуг и обеспечения доступности жилья.