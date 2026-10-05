Евро подешевел на 0,8% относительно доллара из-за Испании

Санчес на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета министров объявил о роспуске парламента и назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. По его словам, правительству необходимо обновить и расширить общественную поддержку, чтобы продолжить проведение реформ и сформировать в парламенте более широкое прогрессивное большинство. Премьер также признал, что властям не удалось выполнить все поставленные задачи, в частности в сфере борьбы с неравенством, развития государственных услуг и обеспечения доступности жилья.