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Главная / Экономика /

ЦБ: налоговые поступления снизят влияние роста расходов бюджета на ДКП

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Покрытие дополнительных расходов федерального бюджета налоговыми поступлениями позволит снизить их влияние на спрос, процентные ставки и денежно-кредитную политику. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, параметры бюджета на 2027–2029 гг. соответствуют предпосылкам июльского прогноза ЦБ. Регулятор учитывал изменения бюджетной конструкции при принятии решений по ключевой ставке в течение года и обновлении прогноза.

Заботкин отметил, что правительство тесно взаимодействовало с Банком России при формировании бюджета и оценке исполнения финансового плана на 2026 г. По его словам, это позволило регулятору иметь целостное понимание изменений бюджетной политики по сравнению с параметрами, представленными осенью прошлого года.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2027 г. спрос должен сравняться с производственными возможностями экономики. Регулятор ожидает, что это создаст условия для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. По ее словам, сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%. Матвиенко призвала активнее проводить инвентаризацию налоговых льгот и рассмотреть возможность отмены этой преференции.

4 октября «Ведомости» писали, что по итогам анализа в рассмотренных отраслях от 16,7 до 31% выручки приходится на «красных» налогоплательщиков: льготы и другие меры поддержки позволяют компаниям получать «сверхдоходность». По подсчетам Минфина, общий объем мер государственной поддержки с 2022 по 2025 г. увеличился с 22,2 млрд до 154,5 млрд руб., т. е. ее объемы возросли в 7 раз. В основном такой результат был обеспечен за счет увеличения суммы налоговых льгот по НДС.

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