ЦБ: налоговые поступления снизят влияние роста расходов бюджета на ДКП

4 октября «Ведомости» писали, что по итогам анализа в рассмотренных отраслях от 16,7 до 31% выручки приходится на «красных» налогоплательщиков: льготы и другие меры поддержки позволяют компаниям получать «сверхдоходность». По подсчетам Минфина, общий объем мер государственной поддержки с 2022 по 2025 г. увеличился с 22,2 млрд до 154,5 млрд руб., т. е. ее объемы возросли в 7 раз. В основном такой результат был обеспечен за счет увеличения суммы налоговых льгот по НДС.