Матвиенко попросила увеличить финансирование скорой помощи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра финансов Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличения финансирования на обновление парка автомобилей скорой помощи. Об этом она заявила на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг.
Она отметила, что нехватка машин скорой помощи является острой проблемой в регионах. По словам Матвиенко, обновление автопарка позволит поддержать отечественных производителей. Кроме того, состояние автомобилей влияет на кадровую ситуацию в службе скорой помощи, в частности на текучесть водителей.
Матвиенко подчеркнула, что гражданам необходимо обеспечивать медицинскую помощь на достойном уровне. В связи с этим, по ее мнению, вопрос обновления автопарка скорой медицинской помощи требует дополнительного рассмотрения.
18 сентября «Ведомости» со ссылкой на госпрограмму «Развитие здравоохранения» Минздрава писали, что детские больницы в регионах получат возможность приобретать автомобили скорой помощи класса «С» для педиатрических реанимационных бригад за счет средств федеральной субсидии. Сейчас в рамках оснащения детских больниц за счет федеральной субсидии уже можно приобретать медизделия для оказания хирургической, онкологической и гематологической помощи детям, а также неонатологическое, офтальмологическое, нейрохирургическое и другое оборудование. С января 2027 г. детские медучреждения будут считаться оснащенными, только если контракты по всем запланированным к приобретению медизделиям и реанимобилям были заключены в отчетном году, а не менее 95% оборудования было закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию.