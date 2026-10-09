Банки ЕС столкнутся с дополнительными проверками суверенных облигаций
Европейские банковские регуляторы проводят дополнительные проверки рисков, связанных с многотриллионными портфелями суверенных облигаций кредиторов. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам председателя Европейского банковского управления Франсуа-Луи Мишо, так как доходность некоторых базовых европейских облигаций выросла до многолетних максимумов, портфели госдолга банков нуждаются в усиленном мониторинге. Он отметил, что «именно этим и занимаются супервайзеры».
Мишо также заявил, что риски, по всей видимости, сдерживаются, а влияние более высокого чистого процентного дохода от облигаций в значительной степени компенсирует влияние снижения цен на облигации на экономическую стоимость собственного капитала банков. Он добавил, что потенциальный ущерб европейских банков от любого краха, связанного с искусственным интеллектом, также представляется ограниченным.
Согласно последней панели управления рисками EBA, на конец 2025 г. европейские банки держали в суверенных облигациях более 4 трлн евро ($4,5 трлн), что составляет около 13% их активов.