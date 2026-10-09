Банки ЕС столкнутся с дополнительными проверками суверенных облигаций

Мишо также заявил, что риски, по всей видимости, сдерживаются, а влияние более высокого чистого процентного дохода от облигаций в значительной степени компенсирует влияние снижения цен на облигации на экономическую стоимость собственного капитала банков. Он добавил, что потенциальный ущерб европейских банков от любого краха, связанного с искусственным интеллектом, также представляется ограниченным.