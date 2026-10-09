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Главная / Экономика /

Банки ЕС столкнутся с дополнительными проверками суверенных облигаций

Инна Шульгина
Christian Lue / Unsplash
Christian Lue / Unsplash

Европейские банковские регуляторы проводят дополнительные проверки рисков, связанных с многотриллионными портфелями суверенных облигаций кредиторов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам председателя Европейского банковского управления Франсуа-Луи Мишо, так как доходность некоторых базовых европейских облигаций выросла до многолетних максимумов, портфели госдолга банков нуждаются в усиленном мониторинге. Он отметил, что «именно этим и занимаются супервайзеры».

Мишо также заявил, что риски, по всей видимости, сдерживаются, а влияние более высокого чистого процентного дохода от облигаций в значительной степени компенсирует влияние снижения цен на облигации на экономическую стоимость собственного капитала банков. Он добавил, что потенциальный ущерб европейских банков от любого краха, связанного с искусственным интеллектом, также представляется ограниченным.

Согласно последней панели управления рисками EBA, на конец 2025 г. европейские банки держали в суверенных облигациях более 4 трлн евро ($4,5 трлн), что составляет около 13% их активов.

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