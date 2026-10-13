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Главная / Экономика /

«Известия» узнали о проблемах с погашением долгов по кредиткам

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Россияне пожаловались на блокировки при пополнении кредитных карт из-за долгов по налогам, пишут «Известия» со ссылкой на сообщения пользователей «Банки.ру» и обращения в официальном чате Федеральной налоговой службы (ФНС).

Клиент пытается пополнить кредитку через банкомат или онлайн, но сталкивается либо с заморозкой операции, либо со списанием денег в  счет налоговой задолженности. «В итоге на карте формируется просрочка», – говорится в материале.

Проблема затронула не только физлица. В апреле 2026 г. налоговая служба наложила арест на расчетные счета ИП, а затем и на кредитку предпринимателя. В результате любые пополнения кредитки приводили к автоматическому списанию средств в пользу ФНС.

В ФНС пояснили, что такой порядок предусмотрен законом. Банк обязан соблюдать очередность платежей, где взыскание налоговых долгов по поручению ФНС относится к третьей очереди, а погашение кредита – к пятой.

«Ведомости» писали 5 октября, что совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2025 г. сократилась на 2,62% и составила 1,57 трлн руб. По итогам 2024 г. объем задолженности составлял 1,61 трлн руб., а годом ранее показатель был значительно выше – 4,52 трлн руб. 

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