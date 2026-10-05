Задолженность юрлиц и граждан в России снизилась до 1,57 трлн рублей
Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2025 г. сократилась на 2,62% и составила 1,57 трлн руб. Такие данные содержатся в опубликованной статистике Судебного департамента при Верховном суде России.
По итогам 2024 г. объем задолженности составлял 1,61 трлн руб. Годом ранее показатель был значительно выше – 4,52 трлн руб. Данные приводятся в статистической отчетности арбитражных судов по делам о банкротстве.
В первом полугодии 2026 г. рост числа банкротств граждан замедлился до 6,8%. За этот период через процедуру банкротства прошли 277 500 человек. Число внесудебных банкротств выросло на 9,1%, до 34 300. Годом ранее прирост этих показателей составлял 36,4 и 24% соответственно.
Во II квартале Федеральная налоговая служба инициировала 22,7% всех банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Доля выросла на 7,6 п. п. год к году, а число процедур, запущенных налоговыми органами, увеличилось с 238 до 464.