Задолженность юрлиц и граждан в России снизилась до 1,57 трлн рублей

В первом полугодии 2026 г. рост числа банкротств граждан замедлился до 6,8%. За этот период через процедуру банкротства прошли 277 500 человек. Число внесудебных банкротств выросло на 9,1%, до 34 300. Годом ранее прирост этих показателей составлял 36,4 и 24% соответственно.