Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN642,6+0,44%CNY Бирж.12,584+0,7%IMOEX2 294,65+0,77%RTSI865,87+0,77%RGBI111,3+0,1%RGBITR764,72+0,2%
Главная / Экономика /

Задолженность юрлиц и граждан в России снизилась до 1,57 трлн рублей

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2025 г. сократилась на 2,62% и составила 1,57 трлн руб. Такие данные содержатся в опубликованной статистике Судебного департамента при Верховном суде России.

По итогам 2024 г. объем задолженности составлял 1,61 трлн руб. Годом ранее показатель был значительно выше – 4,52 трлн руб. Данные приводятся в статистической отчетности арбитражных судов по делам о банкротстве.

В первом полугодии 2026 г. рост числа банкротств граждан замедлился до 6,8%. За этот период через процедуру банкротства прошли 277 500 человек. Число внесудебных банкротств выросло на 9,1%, до 34 300. Годом ранее прирост этих показателей составлял 36,4 и 24% соответственно.

Во II квартале Федеральная налоговая служба инициировала 22,7% всех банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Доля выросла на 7,6 п. п. год к году, а число процедур, запущенных налоговыми органами, увеличилось с 238 до 464.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её