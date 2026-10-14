МЭА ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году
Мировой спрос на нефть в 2026 г. сократится на 2,6 млн баррелей в сутки (б/с) из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Это на 100 000 б/с больше, чем ожидалось в сентябре, следует из октябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
По оценке агентства, во II квартале мировой спрос на нефть снизился на 5 млн б/с в годовом выражении, а в III квартале сокращение замедлилось до 3,7 млн б/с. В IV квартале показатель, как ожидается, уменьшится на 2,5 млн б/с. По итогам года потребление составит 102,4 млн б/с.
Аналитики связывают снижение спроса с ограничениями поставок нефтепродуктов, высокими ценами на топливо и ухудшением экономических перспектив ряда стран. На дизельное топливо придется около 25% общего сокращения потребления. В 2027 г. МЭА ожидает восстановления спроса на 2 млн б/с, однако он останется ниже уровня 2025 г.
Агентство также прогнозирует снижение мирового предложения нефти в 2026 г. на 5,8 млн б/с до 100,7 млн б/с. При этом в сентябре поставки увеличились на 2,5 млн б/с по сравнению с августом благодаря восстановлению добычи в странах Персидского залива.
11 октября МЭА призвало страны ускорить высвобождение дизельного топлива из стратегических резервов на фоне дефицита на мировом рынке. Глава агентства Фатих Бироль предложил правительствам рассмотреть дополнительные поставки нефтепродуктов из запасов.
11 сентября МЭА ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 г. до 2,5 млн б/с. Агентство тогда связывало пересмотр оценок с затянувшимися переговорами США и Ирана и отсутствием перспектив скорого восстановления поставок.