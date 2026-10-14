МЭА ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

По оценке агентства, во II квартале мировой спрос на нефть снизился на 5 млн б/с в годовом выражении, а в III квартале сокращение замедлилось до 3,7 млн б/с. В IV квартале показатель, как ожидается, уменьшится на 2,5 млн б/с. По итогам года потребление составит 102,4 млн б/с.