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Максимальная ставка по вкладам банков топ-10 упала до минимума с 2009 года

Со времени кризиса декабря 2014 года она снизилась уже вдвое
Показатель оказался на историческом минимуме за все время расчетов с июля 2009 г.
Показатель оказался на историческом минимуме за все время расчетов с июля 2009 г.
Максим Стулов / Ведомости

Согласно результатам мониторинга максимальных ставок по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за первую декаду апреля их среднее значение снизилось с 8,015 до 7,798%. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ.

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Показатель оказался на историческом минимуме за все время расчетов с июля 2009 г. Предыдущий антирекорд средней максимальной ставки –7,85% – был достигнут в июне 2011 г. После 2011 г. эта ставка преимущественно росла и в декабре 2014 г., во время кризиса, достигла 15,635%, а затем постепенно снижалась до 8%.

Наиболее значимым фактором является незаинтересованность банков в росте депозитной базы от физических лиц - одного из самых дорогих источников фондирования, считает управляющий партнер Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. По его словам, банкам некуда размещать привлеченные у населения деньги из-за низкого спроса на кредитование. «Рынок может прийти к тому, что средняя максимальная ставка вплотную приблизится к уровню инфляции — 4,3-4,5%. Хотя все предыдущие годы разница между уровнем инфляции была существенной. Следовательно, и у населения пропадет смысл хранить деньги на депозитах, чтобы уберечь их от инфляции», – прогнозирует Самиев.

Сейчас ЦБ рассчитывает этот показатель на основе ставок вкладов Сбербанка, «ВТБ 24», ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

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В феврале - марте 2017 г. средняя максимальная ставка снижалась в среднем на 0,01-0,03 п. п. за декаду.

Апрельское ускоренное падение показателя банкиры связывают со снижением в конце марта ключевой ставки ЦБ с 10 до 9,25%. Вскоре после него ставки вкладов снизила половина банков из первой десятки: Россельхозбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк.

ЦБ рекомендует банкам при определении ставок по их вкладам не превышать уровень средней максимальной ставки более чем на 3,5 п. п.

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