Рубль укрепляется на Московской бирже

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией вызвало рост цен на нефть, и соответственно, сказалось на курсе российской валюты

Российская валюта в ходе торгов понедельника на Московской бирже укрепляется к доллару и евро. К 12.44 доллар расчетами «завтра» подешевел на 68 коп. до 56,4 руб., евро – на 67 коп. до 61,78 руб.

К 12.50 мск стоимость барреля Brent, по данным биржи ICE, выросла на 2,66% до $52,23. За прошлую неделю доллар подешевел на 0,61% к рублю, цена на Brent выросла на 3,04%.

«Прежде всего укрепление рубля связано с тем, что Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное для продления соглашения о сокращении объемов добычи нефти еще на девять месяцев. Это вызвало рост цен на нефть и, соответственно, сказалось на курсе российской валюты», – говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко.

О готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК до конца марта 2018 г. было объявлено 15 мая в совместном заявлении министра энергетики России Александр Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халила аль-Фалиха.

Несмотря на словесные интервенции руководителей министерств, рубль продолжает укрепляться, но некоторый предел все-таки есть – дальше нацвалюта укрепляться не должна, говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков.

Самостоятельно рубль не уходил ниже 56 руб. за доллар, валютные интервенции – это основной оставшийся инструмент сейчас, полагает он. Центробанк слишком затянул с понижением ключевой ставки, создав ситуацию, которая привела к увеличению потока средств со стороны зарубежных инвесторов, продолжает Бизиков. Тех темпов снижения ставки, которые есть сейчас, не хватает, указывает он. Последний раз ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25% – новая ставка действует со 2 мая. Низкие ставки в Европе и США продолжают подталкивать иностранных инвесторов вкладываться в российские активы, солидарен Постоленко. Иностранцы все еще активны в carry trade, и словесные интервенции не помогают.