ЦБ и Минфин неоднократно заявляли, что с 14 июля будут использовать только рейтинги АКРА

ЦБ одобрил методологию рейтингов «Эксперт РА» А. Гордеев / Ведомости

Рабочая группа Банка России одобрила банковскую методологию рейтингового агентства «Эксперт РА», о чем в ближайшее время будет опубликовано официальное сообщение, заявил «Ведомостям» представитель регулятора. По его словам, методология агентства по рейтингам регионов России пока находится на рассмотрении ЦБ.

Рабочая группа ЦБ приняла банковскую методологию «Эксперт РА» еще в понедельник, 22 мая, говорит человек, знакомый с работой группы. «ЦБ нас устно проинформировал, и обещает, что на следующей неделе мы получим информписьмо о принятии нашей банковской методологии», - рассказал «Ведомостям» гендиректор «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Ранее в ЦБ и Минфине неоднократно заявляли о том, что с 14 июля 2017 г. при регулировании они будут использовать только рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Однако недавно первый зампред Банка России Сергей Швецов заявлял, что в планах регулятора согласовать две методологии «Эксперт РА» - по рейтингованию банков и субъектов России. Этому способствовало то, что «Эксперт РА» перешел на шкалу, сопоставимую со шкалой рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), говорил Швецов (цитаты по «Интерфаксу»).

Решение об изменении шкалы агентством «Эксперт РА» было принято в начале апреля, в результате этого количество делений шкалы было увеличено с 13 до 21 (столько же их и у конкурента – АКРА). В пресс-службе Минфина «Ведомостям» заявляли, что именно структура шкалы была серьезной проблемой, однако с ее сменой эта проблема была решена. Минфин использует рейтинги, допустимые для размещения средств пенсионных накоплений, с целью размещения средств бюджета.

Тем не менее еще 10 апреля директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния говорил НПФ, что им придется забрать средства пенсионных накоплений из банков, которые не получат рейтинг АКРА до 14 июля.

С этого дня ЦБ перестанет принимать рейтинги зарубежных агентств (они не создали «дочку» в России, лишившись права присваивать рейтинги по российской шкале, необходимые для регуляторного применения) в регулировании рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций, НПФ, страховых компаний; рейтинг аккредитованного агентства понадобится и для попадания в ломбардный список. Но ЦБ будет применять зарубежные рейтинги для банковского регулирования. Как отметил Швецов, это соответствует требованиям Базельского комитета.

Для инвестиций страховых компаний и средств пенсионных накоплений НПФ предусмотрен переходный период: им позволено использовать критерий включения в высший котировальный список Московской биржи вплоть до 1 января 2018 г., а если бумага уже находится в инвестпортфеле пенсионного фонда или страховой компании, ее можно удерживать до 30 июня 2018 г.

Ранее «Ведомостям» стало известно, что Минфин предлагает Московской бирже опираться на рейтинги АКРА и «Эксперт РА» (когда методологии последнего будут полностью аккредитованы) при включении облигаций российских эмитентов в котировальные списки, о чем рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам представителя ЦБ, предложение Моисеева обсуждается.