Ставка по ипотеке снизилась до пятилетнего минимума

Банкиры ожидают дальнейшего снижения ипотечных ставок Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным российскими банками в апреле, опустилась до 11,45%, следует из статистики ЦБ. Это минимальное значение за последние пять лет.

За первые четыре месяца 2017 г. банки выдали 260 000 ипотечных кредитов на сумму 470,8 млрд руб. При этом средний размер такого кредита за это время вырос с 1,71 млн до 1,81 млн руб., что способствовало увеличению кредитования на 5,4%, сообщает Банк России. Задолженность по рублевой ипотеке за апрель выросла с 4,53 трлн до 4,59 трлн руб., а по валютной, напротив, сократилась на 1 млрд руб. до 57,9 млрд руб. За год же задолженность по валютной ипотеке уменьшилась в два раза в абсолютном и относительном выражении.

Банкиры ожидают дальнейшего снижения ипотечных ставок. «То, что ставки будут снижаться и где-то в конце года ставка уйдет ниже 10%, – это очевидно. Может быть, в декабре, может быть, в январе, но в целом следующая цель – ставки по ипотеке ниже 10%», – говорил в интервью ТАСС президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов. То, что ставки по ипотеке пойдут вниз, предрекал и президент Сбербанка Герман Греф: «Будут падать ставки, конечно, это не предел» (цитата по ТАСС).

Сам Сбербанк — лидер на рынке ипотеки с долей около 52% в I квартале этого года — активно снижает ставки по жилищным кредитам. С начала июня минимальная ставка кредита в госбанке на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7% годовых, а при электронной регистрации сделки – 10%. Банки группы ВТБ в ближайшее время также собираются снизить ипотечные ставки, заявляла ранее пресс-служба банка.