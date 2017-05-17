Минфин подготовил предложения по поддержке граждан, взявших ипотеку

Минфин России подготовил предложения по госпрограмме поддержки ипотечных заемщиков в тяжелой ситуации. Предложения будут направлены в правительство. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Петербургского юридического форума.

«Сейчас готовятся в рамках исполнения поручения председателя правительства по этому поводу предложения. Мы свои предложения подготовили. Также в этой работе участвуют Минстрой и Минэкономразвития. Когда предложения будут, они будет направлены в правительство и правительство примет решение», — сказал он.

Программа поддержки была запущена в 2015 г., она была продлена до 31 мая 2017 г.