ЦБ предлагает уравнять лидеров биржевых торгов и тех, кто копирует их стратегии

Отдельные компании предлагают мелким игрокам подключаться к стратегиям крупных брокеров, полностью копируя их шаги по покупке и продаже ценных бумаг Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк России предлагает усреднить цену сделки на Московской бирже для брокеров, являющихся лидерами рынка, и для тех, кто следует их стратегиям, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это явление на рынке называется автоследованием - отдельные компании предлагают мелким игрокам подключаться к стратегиям крупных брокеров, полностью копируя их шаги по покупке и продаже ценных бумаг.

«В чем проблема с автоследованием. С одной стороны, это хорошая услуга, с другой стороны, она превращается в некоторое манипулирование рынком, когда лидер знает, что за его сделкой на 100 млн руб. последует сделка на 2 млрд руб., и заберет цену», - сообщил Швецов.

По его словам, сейчас регулятор обсуждает с компаниями, предоставляющими услуги автоследования, параметры этого сервиса. «В частности, есть предложения, и мы считаем, что они более корректны, когда лидеры объединяют свою заявку на покупку с заявкой тех, кто следует этой стратегии, и цена для лидера и для тех, кто следует его стратегии по сделке, усредняется в отношении тех фактических сделок, которые производятся», - рассказал первый зампред ЦБ. То есть лидер всегда знает, что он приобретает точно по такой же цене, как его последователи, уточнил Швецов.

Всего в мае этого года общий размер торгов на рынках Московской биржи составил 71,1 трлн руб., сообщала торговая площадка. На фондовом рынке торги выросли на 28,7% по сравнению с маем прошлого года и составили 1,95 трлн руб. Размер торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 8,4% к маю 2016 г. и составил 737 млрд руб. В среднем в день на Московской бирже в мае совершалось торгов на 36,8 млрд руб. (35,8 млрд руб. в мае прошлого года).