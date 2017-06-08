Лидерам биржевых торгов не дадут вести за собой рынок

ЦБ предлагает усреднить цену сделки для ведущих рынок трейдеров и тех, кто копирует их стратегии

Последователи брокеров и частных инвесторов часто повязаны не самой выгодной ценой на бумаги Reuters

Банк России предлагает усреднить цену сделки на Московской бирже для брокеров и их клиентов при автоследовании, когда клиенты копируют их сделки на рынке, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Автоследование позволяет частным инвесторам подключаться к стратегиям трейдеров (как брокеров, так и других частных инвесторов), полностью повторяя их.