Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Центробанк подравняет котировки
Лидерам биржевых торгов не дадут вести за собой рынок
ЦБ предлагает усреднить цену сделки для ведущих рынок трейдеров и тех, кто копирует их стратегии
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Последователи брокеров и частных инвесторов часто повязаны не самой выгодной ценой на бумаги
Reuters
Банк России предлагает усреднить цену сделки на Московской бирже для брокеров и их клиентов при автоследовании, когда клиенты копируют их сделки на рынке, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Автоследование позволяет частным инвесторам подключаться к стратегиям трейдеров (как брокеров, так и других частных инвесторов), полностью повторяя их.
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