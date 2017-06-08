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Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Центробанк подравняет котировки

Лидерам биржевых торгов не дадут вести за собой рынок

ЦБ предлагает усреднить цену сделки для ведущих рынок трейдеров и тех, кто копирует их стратегии

Банк России предлагает усреднить цену сделки на Московской бирже для брокеров и их клиентов при автоследовании, когда клиенты копируют их сделки на рынке, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Автоследование позволяет частным инвесторам подключаться к стратегиям трейдеров (как брокеров, так и других частных инвесторов), полностью повторяя их.

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