Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: В автобус по кредитке

За проезд в автобусах Петербурга теперь можно платить банковскими картами Е. Егоров / Ведомости

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» запустил оплату бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами в автобусах Петербурга. Со среды эта функция доступна на маршрутах № 39 и 39Э, которые курсируют между метро «Московская» и аэропортом «Пулково» (19 автобусов). До конца августа новая технология оплаты будет запущена на всех 150 городских маршрутах «Пассажиравтотранса» (1900 автобусов), сообщила представитель «Пассажиравтотранса» Татьяна Клепикова. Эквайринг при оплате проезда банковскими картами обеспечивает Газпромбанк, он стал победителем соответствующего конкурса «Пассажиравтотранса» стоимостью 5,35 млн руб., результаты которого были объявлены в марте.