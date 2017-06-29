Бинбанк третий раз за год выпускает бонды с ежемесячным купоном Е. Разумный / Ведомости

Бинбанк размещает биржевые облигации на 3 млрд руб., следует из рассылки для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости». Бумаги размещаются на год — до июля 2018 г. Ориентир ставки первого купона – 11-11,25% годовых, доходность к погашению — 11,57-11,85% годовых. Выплата купона предусмотрена ежемесячно. Организаторы размещения — сам Бинбанк и Совкомбанк.

В обращении уже находятся два выпуска облигаций Бинбанка с ежемесячными выплатами купона, они были размещены в марте и апреле 2017 г. Бинбанк первым на российском рынке стал выпускать облигации с такой периодичностью купонных выплат. Оба выпуска также размещены на год.

Бонды Бинбанка с ежемесячным купоном найдут спрос «исключительно среди ограниченного круга инвесторов», следует из обзора «Велес капитала»: «Премия к ключевой ставке ЦБ более чем в 250 б. п., срок погашения через год и ежемесячные купоны повышают интерес к бумаге, несмотря на скромный кредитный рейтинг». Среди рисков «Велес капитал» ранее отмечал «относительно невысокий кредитный рейтинг для банка, хотя по активам близок к топ-10 крупнейших банков», а также кредиты «Рост банку». У банка есть рейтинг S&P на уровне B со стабильным прогнозом. В 2016 г. Бинбанк предоставил санируемому «Рост банку» межбанковские кредиты на 545,8 млрд руб., что составляет более половины активов, на что обращал внимание аудитор банка EY. 100% акций «Рост банка» принадлежит основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову.

Есть вероятность, что облигации выкупят в основном другие компании группы «Бин», полагает один из контрагентов банка. Тем не менее размещаются они по открытой подписке. В Совкомбанке надеются разместить все облигации среди сторонних инвесторов, не прибегая к самостоятельному выкупу бумаг, сообщил руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.

Дисконт по облигациям Бинбанка – 60%, а со следующей недели ЦБ перестанет принимать их в репо, хотя сохранит в ломбардном списке до погашения.

Решение разместить очередной выпуск бондов с ежемесячными купонными выплатами никак не связано с дисконтом, заверил представитель Бинбанка. «Практика показала, что они очень интересны рынку: для инвесторов это удобно: инструмент позволяет получать постоянный денежный поток. Новые выпуски востребованы», — объяснил он.

Такой короткий срок обращения действительно нетипичен для российского рынка, замечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов. По его словам, это может быть связано с тем, что банку необходим дополнительный источник фондирования.