Банки
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Рейтинг стоимостью 106 млрд руб.

Из «ФК Открытие» забрали более 100 млрд рублей депозитов в июне

В основном банк покидали госкомпании

Из банка «ФК Открытие» ушло 105,8 млрд руб. с корпоративных срочных депозитов в июне этого года, следует из отчетности кредитной организации. Большую часть – 72,5% средств – забрали государственные структуры.

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