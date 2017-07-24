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«ВТБ 24» будет принимать карты American Express и Union Pay во всех терминалах

Банк таким образом планирует привлечь новых клиентов среди отелей и ресторанов

В понедельник «ВТБ 24» начал раскрывать сеть приема China Union Pay и American Express во всей сети терминалов. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент «ВТБ 24» Алексей Киричек.

По его словам, это позволит банку выйти в сегмент отелей и ресторанов: у многих из них обязательным требованием является прием Union Pay и American Express. Банк рассчитывает, что в основном клиенты будут платить этими картами в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке в случае с Union Pay.

В мае о начале приема Union Pay объявил Сбербанк. До конца года госбанк планирует подключить к Union Pay не менее 130 000 торговых точек. «ВТБ 24» занимает второе место после Сбербанка по размеру обработанных карточных платежей.

Из крупнейших игроков на этом рынке Union Pay и American Express обслуживают также «Русский стандарт», UCS, Газпромбанк (только Union Pay).

«По нашим оценкам, оборот по картам обеих систем составит до конца года 50 млрд руб., в следующем году – еще 100 млрд руб.», – прогнозирует Киричек. Доля операций Union Pay и American Express в обороте банка составит до 5%, в сегменте отелей и ресторанов – до 15%.

American Express в основном используют сотрудники компаний для зарубежных командировок, как правило, это корпоративные карты, поясняет Киричек. Чек по картам American Express выше, но самих карт меньше, у Union Pay обратная ситуация, указывает он. По прогнозам банка, оборот по Union Pay будет немного выше за счет большего количества держателей этих карт.

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