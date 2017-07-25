Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Нет причин для экономии
Банки ЕС скупятся на бонусы гендиректорам, а власти стыдят банкиров по каждому поводу
Американские банки ценят таланты, и те им приносят в разы больше прибыли, чем европейские коллеги
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
В целом вознаграждение в банках сокращается естественным путем, поскольку акционеры хотят получать дивиденды и требуют, чтобы банки выкупали свои акции на рынке
Richard Drew / AP
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и еще несколько банковских регуляторов США не успели согласовать программу сокращения бонусов Уолл-стрит. Требование ужесточить компенсационную политику в банках содержится в законе Додда – Фрэнка 2010 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}