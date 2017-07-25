Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Нет причин для экономии

Банки ЕС скупятся на бонусы гендиректорам, а власти стыдят банкиров по каждому поводу

Американские банки ценят таланты, и те им приносят в разы больше прибыли, чем европейские коллеги