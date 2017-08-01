Новый совет директоров АСВ оставил прежнего руководителя

В понедельник Юрий Исаев был переизбран на должность гендиректора еще на пять лет

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Исаев пошел на второй срок

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Решение о переназначении Исаева совет директоров принимал уже в новом составе А. Гордеев / Ведомости

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) переизбрал Юрия Исаева на должность гендиректора еще на пять лет. Об этом госкорпорация сообщила в понедельник вечером. Он был назначен по представлению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, указано в сообщении.