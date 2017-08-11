В Петербурге вырос спрос на потребительские кредиты

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Банки зафиксировали реализацию отложенного спроса Андрей Махонин / Ведомости

Северо-Западный Сбербанк за первое полугодие 2017 г. выдал в Петербурге 12,5 млрд руб. потребительских кредитов, на 27,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщили в пресс-службе банка. «ВТБ 24» в Петербурге за полгода выдал 17,1 млрд руб. потребкредитов, что на 25% больше в годовом выражении. «Почта банк» нарастил выдачи потребкредитов в Петербурге на 206% до 4,6 млрд руб. Северо-Западный филиал банка ВТБ выдал 2,2 млрд руб. кредитов наличными (+40%). Банк «Ренессанс кредит» сообщил о росте выдач pos-кредитов в Петербурге и Ленинградской области на 35% до 1,3 млрд руб., а кредитов наличными – на 72% до 2,2 млрд руб. В Альфа-банке общее количество обращений клиентов за потребительскими кредитами за полгода увеличилось на 70%, объем выданных розничных кредитов вырос вдвое, говорит региональный директор по информационной политике и связям с общественностью банка Лада Шаманина, не называя показателей.