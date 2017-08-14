Пятеро китайцев арестованы за панику вкладчиков

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Вкладчики не выдержали пост

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Китайские владчики не выдержали пост Andy-Wong / AP

В понедельник недовольный сотрудник компании Shandong Sanwei Oils & Fats Group (выпускает соевое масло и другую сельхозпродукцию) из города Линьи на востоке Китая опубликовал пост в WeChat, крупнейшей социальной сети страны. В нем сказано, что компания якобы обанкротилась, а ее кредитору Linshang Bank «тоже пришел конец». Пост напугал вкладчиков банка, которые устремились в его отделения забрать свои деньги.