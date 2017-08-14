Банки
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Вкладчики не выдержали пост

Пятеро китайцев арестованы за панику вкладчиков

Пост в интернете напугал клиентов местного банка

В понедельник недовольный сотрудник компании Shandong Sanwei Oils & Fats Group (выпускает соевое масло и другую сельхозпродукцию) из города Линьи на востоке Китая опубликовал пост в WeChat, крупнейшей социальной сети страны. В нем сказано, что компания якобы обанкротилась, а ее кредитору Linshang Bank «тоже пришел конец». Пост напугал вкладчиков банка, которые устремились в его отделения забрать свои деньги.

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