HSBC хочет завлечь клиентов с помощью нового приложения
В нем будет доступна информация по их счетам и займам во всех банках
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
В новое приложение HSBC клиент сможет добавлять счета в более чем 20 банках
Luke MacGregor / Bloomberg
HSBC пытается переманить клиентов у конкурентов с помощью приложения – агрегатора банковских счетов. Новые правила регулирования банковской отрасли допускают создание такого продукта и могут подорвать сложившиеся отношения кредитных организаций и их клиентов.
HSBC хочет стать первой кредитной организацией, которая в следующем году выпустит приложение, позволяющее клиентам видеть все свои счета, в том числе открытые в других банках.
Таким образом британский банк рассчитывает стать для клиентов центром управления их финансами, счетами и расходами.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}