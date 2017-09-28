Финансы
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Эмма Данкли
Банки

HSBC хочет завлечь клиентов с помощью нового приложения

В нем будет доступна информация по их счетам и займам во всех банках

HSBC пытается переманить клиентов у конкурентов с помощью приложения – агрегатора банковских счетов. Новые правила регулирования банковской отрасли допускают создание такого продукта и могут подорвать сложившиеся отношения кредитных организаций и их клиентов.

HSBC хочет стать первой кредитной организацией, которая в следующем году выпустит приложение, позволяющее клиентам видеть все свои счета, в том числе открытые в других банках.

Таким образом британский банк рассчитывает стать для клиентов центром управления их финансами, счетами и расходами.

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