Рубли вырос на 50 копеек

В его пользу высокие говорят процентные ставки при рекордно низкой и стартующий налоговый период

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Этого уровня рубль достиг впервые за месяц Максим Стулов / Ведомости

Рубль обновил максимум по отношению к доллару и евро. По итогам пятницы российская валюта подорожала более чем на 50 коп., а курс доллара упал до 57,20 руб. Этого уровня рубль достиг впервые за месяц.

На стороне рубля высокие процентные ставки при рекордно низкой для России инфляции, привлекательные для иностранных инвесторов, а также стартующий в понедельник налоговый период. Кроме этого в пользу российской валюты стали пятничные данные об инфляции в США, оказавшиеся чуть ниже ожиданий аналитиков, а также отложенная реакция на рост нефтяных цен.