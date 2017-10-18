Герман Греф купил облигации Сбербанка на 60 млн рублей

«Скорее всего, это именно инвестиция, поскольку бумаги очень привлекательны», - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай Евгений Разумный / Ведомости

Топ-менеджеры Сбербанка купили рублевых облигаций с погашением в 2020 г. на 368,95 млн руб., следует из сообщения эмитента на Лондонской бирже.

Предправления Сбербанка Герман Греф купил 60 000 облигаций стоимостью 1000 руб. каждая. Чуть меньше приобрели зампред правления, финансовый директор Александр Морозов и член правления Сбербанка Олег Ганеев – 58 955 и 50 000 облигаций каждый. Самый большой пакет в 200 000 бумаг приобрел зампред правления Станислав Кузнецов.

Размещение выпуска в 40 млрд руб. завершилось 13 октября, ставка купона установлена в размере 8% годовых. Ранее Сбербанк сообщал, что книга заявок от инвесторов была переподписана более чем в 2 раза. «По сути, это первое рыночное размещение, где более половины спроса было обеспечено инвесторами – физическими лицами. Успешное размещение со значительной переподпиской раскрывает огромный потенциал этого рынка», – комментировал итоги размещения Александр Морозов, слова которого приводила пресс-служба банка.

В 13.50 мск облигации этого выпуска торговались по цене 101% от номинала (это соответствует доходности 7,9% годовых). Цена резко выросла после появления новостей о покупках топ-менеджеров банка: в предыдущие дни облигации этого выпуска стоили не выше 100,69%.

«Вряд ли эти покупки — демонстративный жест топ-менеджмента, сделанный для того, чтобы показать уверенность в будущем Сбербанка: никто и так не сомневается, что банк — крайне надежный заемщик. Скорее всего, это именно инвестиция, поскольку бумаги очень привлекательны», - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Ставка по этим бондам для инвесторов интересна, уверен он: «Из-за нее у многих на рынке даже возникал вопрос, зачем банку выпускать облигации: у Сбербанка есть очень дешевый источник фондирования в виде средств корпоративных клиентов и физлиц, ставка по депозитам существенно ниже доходности облигаций этого выпуска».

«Ведомости» ожидают комментария представителя банка.