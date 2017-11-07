Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Центральный банк жалоб
Перед обращением в суд потребитель финансовой услуги будет обязан обратиться к омбудсмену
Этот механизм может заработать уже в следующем году
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Потребитель сможет подать жалобу финансовому уполномоченному, если его требования не превышают определенной суммы – ее установит совет службы
Ярослав Чингаев для Ведомостей
В 2018 г. в России может заработать служба финансовых уполномоченных: они будут рассматривать имущественные требования потребителей к финансовым организациям. Решения финансовых уполномоченных будут обязательны к исполнению.
Это следует из проекта закона, с копией ознакомились «Ведомости». Несколько собеседников на финансовом рынке подтвердили подлинность содержания.
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