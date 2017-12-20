Национализация крупных банков

ЦБ создал Фонд консолидации банковского сектора, который стал забирать банки себе Фото: Андрей Махонин / Ведомости

Зачистка банковского сектора в 2017 г. вышла на качественно новый уровень – добралась до ранее неприкасаемых. Тех, кто «слишком большой, чтобы рухнуть». Крах любого из первой десятки банков вызвал бы полноценный кризис – не только банковский, но и экономический: панику вкладчиков, банкротство еще нескольких банков поменьше, потери денег на счетах компаний, проблемы их контрагентов.

Санировать таких гигантов могли разве что госбанки, но на ВТБ висит 10-летний кредит на санацию Банка Москвы, РСХБ сам нуждается в поддержке, а на Сбербанк уже и так приходится более четверти банковского рынка, чтобы укреплять его почти монопольное положение.

ЦБ нашел решение: он создал Фонд консолидации банковского сектора, который стал забирать банки себе. Идея проста: ЦБ не ограничен в средствах и может капитализировать проблемные банки, расчистить их балансы. Банки как работали, так и продолжают работать, клиенты не теряют денег, вкладчики не выходят на улицы. Так ЦБ почти незаметно для клиентов забрал «ФК Открытие», Бинбанк, а под конец года и Промсвязьбанк.

Завершающим тактом работы этого двигателя должна стать продажа оздоровленных банков. Как это сделать, не представляет, кажется, никто, даже в ЦБ. Может быть, это ему и удастся, но пока банковская система, как и вся экономика, продолжает огосударствляться. Из топ-10 розничных банков (по которым ЦБ рассчитывает индикативную ставку вкладов), не связанных с государством, осталось два. Из них чисто российский – один.