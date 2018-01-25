Сейчас она составляет 7,12% годовых и будет еще ниже

Максимальная ставка вкладов резко снизилась до нового исторического минимума Максим Стулов / Ведомости

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, обновило исторический минимум. За вторую декаду января 2018 г. показатель снизился на 0,13% годовых до 7,115% годовых, следует из материалов ЦБ.

Предыдущий исторический минимум в 7,235% годовых наблюдался в третьей декаде сентября 2017 г. В ноябре ставка поднималась до 7,395%. К 10 января 2018 г. она составляла 7,245%.

С 2018 г. ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).

За период с 10 по 20 января ставки рублевых вкладов снизили три банка из этой десятки: РСХБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк. А Бинбанк отменил сезонный «Новогодний» вклад с максимальной ставкой.

Основными факторами, влияющими на изменение ставок по депозитам, стали снижение в декабре ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта и насыщение банковского сектора: портфели пассивов на сегодня достаточны, банки отчасти сдерживают рост своих портфелей по вкладам, поскольку не испытывают существенной потребности в увеличении ликвидности, говорил «Ведомостям» первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.

По прогнозам гендиректора Frank Research Group Юрия Грибанова, из-за ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения инфляции на текущих уровнях за 2018 г. ставка вкладов в российских банках упадет на 1–2 п. п.

Падение максимальной ставки, скорее всего, продолжится уже в текущей декаде. После 20 января ставки рублевых вкладов снизил ВТБ, а в пятницу так же поступит Бинбанк.

На что россияне готовы брать микрозаймы