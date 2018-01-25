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Максимальная ставка вкладов резко снизилась до нового исторического минимума
Максим Стулов / Ведомости
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, обновило исторический минимум. За вторую декаду января 2018 г. показатель снизился на 0,13% годовых до 7,115% годовых, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий исторический минимум в 7,235% годовых наблюдался в третьей декаде сентября 2017 г. В ноябре ставка поднималась до 7,395%. К 10 января 2018 г. она составляла 7,245%.
С 2018 г. ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).
За период с 10 по 20 января ставки рублевых вкладов снизили три банка из этой десятки: РСХБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк. А Бинбанк отменил сезонный «Новогодний» вклад с максимальной ставкой.
Основными факторами, влияющими на изменение ставок по депозитам, стали снижение в декабре ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта и насыщение банковского сектора: портфели пассивов на сегодня достаточны, банки отчасти сдерживают рост своих портфелей по вкладам, поскольку не испытывают существенной потребности в увеличении ликвидности, говорил «Ведомостям» первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.
По прогнозам гендиректора Frank Research Group Юрия Грибанова, из-за ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения инфляции на текущих уровнях за 2018 г. ставка вкладов в российских банках упадет на 1–2 п. п.
Падение максимальной ставки, скорее всего, продолжится уже в текущей декаде. После 20 января ставки рублевых вкладов снизил ВТБ, а в пятницу так же поступит Бинбанк.
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
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Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
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Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
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Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
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PhotoXpress
Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
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Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
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Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
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Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
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PhotoXpress
Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
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Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
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Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
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Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
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Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка