Сбербанк компенсировал половину январского оттока денег населения

Средства компаний сократились в феврале в номинальном выражении на 2,5% (без учета укрепления курса рубля – на 2%) до 5,5 трлн руб. - в основном за счет средств до востребования, сообщил Сбербанк Андрей Гордеев / Ведомости

В феврале физические лица принесли в Сбербанк 214 млрд руб. – в результате средства населения в госбанке достигли 11,9 трлн руб., следует из отчетности банка по российским стандартам.

Госбанк компенсировал более половины сезонного оттока в январе, когда физические лица забрали из госбанка 380 млрд руб. Такой отток типичен: под Новый год пенсии, зарплаты и многие другие выплаты переносятся с начала января на конец декабря, а затем клиенты тратят часть этих денег – в новогодние каникулы и весь месяц.

Последние три года Сбербанку в феврале удавалось вернуть как раз половину утекших в январе денег населения, следует из отчетности банка.

«Учитывая низкие ставки по вкладам и переход населения от сберегательной к потребительской модели, в феврале мы увидели довольно сильный рост», – указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. В этом году приток розничных вкладов в систему замедлится по сравнению с 2017 г. (рост 10,7% до 26 трлн руб., по данным ЦБ. – «Ведомости»), в том числе за счет частичного перетока сбережений населения в более доходные инструменты, в частности облигации, ожидает он.

Средства компаний сократились в феврале в номинальном выражении на 2,5% (без учета укрепления курса рубля – на 2%) до 5,5 трлн руб. - в основном за счет средств до востребования, сообщил Сбербанк. Отток средств компаний произошел в основном за счет средств до востребования, это очень волатильная статья, поэтому вряд ли можно судить по этому оттоку о фундаментальных изменениях, заключил Клапко.

Представитель Сбербанка объяснил, что отток произошел из-за разовой операции крупного клиента, который в конце января зарезервировал сумму для платежа, в результате чего был приток средств в валюте, а в феврале после проведения расчетов остатки вернулись к прежнему значению.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф