Совкомбанк разместил субординированные бонды на $250 млн

Субординированные еврооблигации учитываются в капитале банка Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций на $250 млн, говорится в его пресс-релизе: бессрочные на $100 млн и 10-летние на $150 млн. Ставка купона первого выпуска – 8,75% годовых, второго – 8,25% (купоны полугодовые).

Анонсируя размещение этих облигаций, Совкомбанк отмечал, что в первую очередь он будет предлагать суборды акционерам и крупнейшим клиентам банка, а также российским и международным финансовым институтам. Бумаги могут быть интересны, в частности, тем, кто возвращает деньги из-за рубежа в российские банки, сообщал Совкомбанк.

Состоятельные частные инвесторы выкупили 75% бумаг, еще 25% размещенных бондов выкупили акционеры банка, передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Иностранцев среди покупателей не было, добавил он.

«В текущей ситуации на рынках локальные субординированные облигации являются для нас оптимальным инструментом пополнения капитала», – приводятся в пресс-релизе слова Гусева.

Субординированные еврооблигации учитываются в капитале банка. Проблем с капиталом у Совкомбанка нет, у него комфортный запас капитала относительно текущего профиля рисков, говорил эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. Субординированные займы могут быть связаны с планами расширения бизнеса, говорил он.

«Дополнительное пополнение капитала за счет субординированных облигаций позволит банку быть готовым к крупной сделке, если коммерческие условия будут привлекательными», – передал через пресс-службу Гусев.