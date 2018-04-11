Рубль закончил день ростом после падения ниже 80 рублей за евро Максим Стулов / Ведомости

С открытием торгов на Московской бирже в среду курс рубля продолжил снижаться: евро превысил 80 руб., а доллар – 64,76. Затем курс откатился: евро торговался около 79 руб., доллар – 63,8.

Вторую волну поднял президент США Дональд Трамп. «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут. Хорошие, новые и умные!» – написал он в Twitter в ответ на заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина о намерении России сбивать выпущенные по Сирии американские ракеты.

Реакция рынка была мгновенной: индекс Мосбиржи с начала торгов в среду рос, но к 14.14 мск упал на 0,5% до 2162,06 пункта, евро подорожал до 80,5 руб., доллар – до 65,06 руб.

Спустя час Трамп опубликовал новый, более миролюбивый твит с призывом остановить гонку вооружений. А российский Минфин заявил, что временно не будет покупать валюту на рынке, пока сохраняется высокая волатильность.

Рынок развернулся, рубль стал отыгрывать потери, а к концу дня даже вырос. К 20.52 мск евро стоил 77,22 руб. – на 63 коп. меньше, чем при закрытии торгов во вторник, доллар – 62,41 руб., минус 61 коп.

Рубль поддержали смягчившаяся риторика Трампа и дорожающая нефть – котировки Brent превысили $72,4/барр., объясняет аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Некоторую поддержку оказали и заявления Минфина о приостановке покупки валюты, добавляет она: «Если бы не эти факторы, мы увидели бы абсолютно другие значения курса рубля».

На рынке нет больших продавцов валюты, любая сделка вызывает колебание котировок, поэтому торги особо волатильные и нервные, говорит начальник отдела операций на валютных рынках Росевробанка Роман Фролов. «При этом физические лица на рынке в большом объеме валюту не покупают, но и предложения валюты не хватает», – добавляет он.

Днем главным драйвером на рынке были заявления официальных лиц России и США, сказал директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. Говорить о том, что нерезиденты уже вышли из российских бумаг, пока не приходится, замечает он: вышла лишь малая часть, такое падение рубля напоминает ситуацию в конце осени 2014 г. – это не может не породить бегство из рубля уже и внутри России.

Фундаментальные уровни курса рубля – 59–61 руб./$, сказал Фролов. ЦБ пока не видит причин вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, добавляет он, вероятно, что регулятор может вмешаться, когда доллар превысит 70 руб. «Я думаю, что курс вернется в диапазон 60–62 руб., но это вопрос нескольких недель», – считает Фролов.

Пока есть риск прямого столкновения с США, курс может быть каким угодно, думает Романчук. Рубль вряд ли останется на нынешних уровнях в долгосрочной перспективе, добавляет он: либо он скорректируется к уровню 60 руб. за доллар, либо же упадет до 70 руб. – но тогда ЦБ придется вмешаться в ситуацию, иначе все достижения последних лет в макростабилизации будут нивелированы, а инфляция уйдет далеко от таргетов.

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