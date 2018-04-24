Финансы / Профучастники

ЦБ готов расширить возможности НПФ по инвестированию накоплений

Но сначала регулятор проведет стресс-тестирование фондов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк рассматривает возможность расширить список объектов инвестиций для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор готов рассмотреть этот вопрос после того, как НПФ пройдут стресс-тестирования и он будет уверен в устойчивости фондов.

Также фонды могут получить право инвестировать средства пенсионных резервов самостоятельно – без привлечения управляющей компании, отметила Набиуллина. «Внедрение обязанности действовать в интересах клиента и хороший инвестиционный процесс позволяют расширить возможности фонда, занимающегося добровольным негосударственным пенсионным страхованием», – сказала она на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

ЦБ планирует опробовать отказ от обязательной управляющей компании пока только на рынке добровольного пенсионного страхования, подчеркнула Набиуллина: «Возможность применения такого подхода на рынке обязательного пенсионного страхования будет зависеть от полученных результатов».

Отказ от услуг управляющих компаний поможет снизить издержки фондов. «Мы убеждены, что дополнительные издержки в конечном итоге всегда покрывает потребитель, а значит, их нужно снижать», – отметила Набиуллина. Регулятор понимает, что бизнес-модели были рассчитаны из обязательности их услуг, поэтому ЦБ предполагает ввести переходный период по отказу НПФ от услуг УК.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете