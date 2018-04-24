ЦБ готов расширить возможности НПФ по инвестированию накоплений

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк рассматривает возможность расширить список объектов инвестиций для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор готов рассмотреть этот вопрос после того, как НПФ пройдут стресс-тестирования и он будет уверен в устойчивости фондов.

Также фонды могут получить право инвестировать средства пенсионных резервов самостоятельно – без привлечения управляющей компании, отметила Набиуллина. «Внедрение обязанности действовать в интересах клиента и хороший инвестиционный процесс позволяют расширить возможности фонда, занимающегося добровольным негосударственным пенсионным страхованием», – сказала она на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

ЦБ планирует опробовать отказ от обязательной управляющей компании пока только на рынке добровольного пенсионного страхования, подчеркнула Набиуллина: «Возможность применения такого подхода на рынке обязательного пенсионного страхования будет зависеть от полученных результатов».

Отказ от услуг управляющих компаний поможет снизить издержки фондов. «Мы убеждены, что дополнительные издержки в конечном итоге всегда покрывает потребитель, а значит, их нужно снижать», – отметила Набиуллина. Регулятор понимает, что бизнес-модели были рассчитаны из обязательности их услуг, поэтому ЦБ предполагает ввести переходный период по отказу НПФ от услуг УК.

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